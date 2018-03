Stricken und Häkeln in der Bibliothek

Salzgitter Die Bibliotheken der Stadt in Lebenstedt und Salzgitter-Bad bieten aufgrund der hohen Nachfrage einen regelmäßig stattfindenden freien Strick- und Häkeltreff an. In Lebenstedt treffen sich die Strick- und Häkelwilligen jeden Donnerstag von 17 Uhr bis 19 Uhr. In der Zweigstelle in Salzgitter-Bad...