Salzgitter Die Feuerwehr ist am Samstagabend in einem "Routineeinsatz". Verletzt wurde niemand.

Feuer auf Dachboden in Salzgitter-Bad

Die Feuerwehr ist am Samstagabend in Salzgitter Bad im Einsatz gewesen. Auf einem Dachboden in einem zweigeschossigen Mehrfamilienhaus hatten die Bewohner einen Brand bemerkt. Gegen 19.16 Uhr ging der Alarm ein, die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, es gab keine Verletzten. Das Haus ist weiter bewohnbar, die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.