Einbruchserietrifft Lager und Wohnhaus

Am Wochenende ist es in Salzgitter zu mehreren Einbrüchen gekommen. Bereits am Freitagabend drangen bislang unbekannte Täter in Lagerräume am Hoheweg ein. Laut Polizei legten die Einbrecher im Außenbereich eine große Menge Diebesgut bereit – dieses wurde jedoch nicht abtransportiert. Die Polizei...