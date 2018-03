Polizisten ziehen beim "Car-Freitag" in Salzgitter ein Motorrad aus dem Verkehr. Foto: Rudolf Karliczek

Salzgitter In 16 Fällen untersagte die Polzei die Weiterfahrt. Besucher muss sogar mit einem Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung rechnen.

103 Fahrzeuge beim "Car-Freitag" in Salzgitter kontrolliert

Üppige Ausbeute für die Polizei am "Car-Freitag" in Salzgitter. Zwischen 11 und 19 Uhr nahmen die Beamten im Bereich des Salzgittersees 103 Fahrzeuge bezüglich der Bau- und Betriebsvorschriften genauer unter die Lupe. Mit 39 davon waren die Polizisten nicht zufrieden.

Wie die Polizei mitteilt, untersagte sie in 16 Fällen gar die Weiterfahrt. Drei PKW wurden sichergestellt, weil die Betriebserlaubnis erlöschen war. "Die häufigsten Änderungen waren im Bereich der Rad-/Reifenkombinationen, der Fahrwerke und Abgasanlagen zu finden. An mehreren PKW war das Gewindefahrwerk derart manipuliert, dass die Reifenflanken an den Radhäusern geschleift haben", sagte Einsatzleiter Dag Biniek.

Mehrere Strafverfahren eingeleitet

Damit nicht genug: Auf einige Fahrer wartet mach der Kontrolle sogar ein von der Polizei eingeleitetes Strafverfahren. Eine Person war etwa mit einem gefälschten Führerschein unterwegs - einen echten besaß er nicht. Zweimal bestand kein Versicherungsschutz - und auf einen Fahrer kommt laut Biniek sogar ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung zu..