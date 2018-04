Polizei zieht 16 Fahrzeuge aus dem Verkehr

Für 16 Fahrer wurde es trotz Sonnenschein ein verhagelter Start in die neue Motorrad- und Tuning-Saison: Die Polizei untersagte ihnen am Karfreitag die Weiterfahrt mit ihren Autos und Motorrädern. Insgesamt überprüften die Beamten 103 Fahrzeuge an dem Feiertag, der...