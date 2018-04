Hof in Ringelheim brennt lichterloh

Gegen Mitternacht ging die Meldung ein: Dachstuhlbrand in Salzgitter-Ringelheim. Der historische Schäferhof auf dem Gutsgelände in Ringelheim, einem Stadtteil im Süden von Salzgitter, brannte in der Nacht zum Ostermontag lichterloh. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit 50 Einsatzkräften von außen....