31. Motorrad-Gedenkfahrt am 28. April

Salzgitter In gut zwei Wochen steht wieder das regionale Großereignis für Motorradfreunde an: Am 28. April startet in Lebenstedt vom Rathausvorplatz aus die 31. Gedenkfahrt für die Unfallopfer der Vorsaison. Zehn Kreuze werden beim Gedenkgottesdienst im Braunschweiger Dom...