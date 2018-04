139 Anzeigen gegen Fahrradfahrer

Salzgitter Die Polizei in Salzgitter hat in der vergangenen Woche vom 23. bis 27. April Fahrradkontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum 295 Fahrräder kontrolliert. Die Polizei beanstandete 69 Fahrräder aufgrund ihrer technischen Ausstattung, heißt es in einer Mitteilung. ...