Bau-Gewerbe sucht Nachwuchs

Die Bauunternehmen in Salzgitter suchen Nachwuchs – und zwar händeringend, so die Bau-Gewerkschaft. Zwölf unbesetzte Ausbildungsplätze seien derzeit bei der Arbeitsagentur gemeldet. „Daran wird sich so schnell wohl auch nichts ändern. Die meisten Chefs in Salzgitter sollten sich darauf gefasst...