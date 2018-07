Die Flammen schlagen durch das Dach des Gebäudes in der Neuen Hafenstraße. Foto: Rudolf Karliczek

Salzgitter Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Als die Feuerwehr in der Neuen Hafenstraße eintraf, hatte sie aber mit erschwerten Bedingungen zu kämpfen.

Speditionsbüro in Salzgitter in Flammen

In der Nacht zum Dienstag hat in Salzgitter-Beddingen ein Speditionsbüro gebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, verletzte sich niemand. Allerdings hatten die Einsatzkräfte mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen.

Die Flammen schlugen den Wehrleuten bereits aus den Fenstern des Büros entgegen, als sie in der Nacht an der Neuen Hafenstraße eintrafen. Gegen 0.15 Uhr war der Alarm eingegangen. Weil das Feuer auf dem Industriegelände schwer zu entdecken war, gab es nur einen Anrufer, der einen Notruf absetzte. Unter Atemschutz machten sich die Wehrleute auf den Weg in das Gebäude. "Durch den Innenangriff konnten wir das Feuer schnell bekämpfen", sagt Feuerwehreinsatzleiter Simon Rebel.

In der Nacht zum 3. Juli brannte ein Speditionsbüro in Beddingen. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf eine Lagerhalle übergriffen. Foto: Rudolf Karliczek

Damit waren die Flammen aber noch nicht gänzlich erstickt. Wegen der Randlage des brennenden Gebäudes musste die Feuerwehr eine lange Wegstrecke legen, um die Wasserzufuhr aufrecht zu erhalten. Außerdem hatten sich die Flammen durch das Dach gefressen. Die Dachkonstruktion stellte die Feuerwehr vor weitere Probleme. Rebel: "Wir mussten die Dachhaut aufschneiden, um alle Glutnester zu erreichen. Aber wir konnten das Feuer nach etwa fünf Metern im Dachbereich stoppen." Nur deshalb griffen die Flammen nicht auch noch auf die Lagerhalle über.

Glücklicherweise verletzte sich bei dem Feuer niemand. Der Sachschaden aber ist enorm. Er liege im fünfstelligen Eurobereich, schätzte die Feuerwehr noch vor Ort. Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie die Ortsfeuerwehren aus Beddingen und Thiede. feu