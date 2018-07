Mehrere Unfälle passierten am Freitag in Salzgitter. Foto: Monika Skolimowska / dpa

Salzgitter Häufig wurde die Vorfahrt missachtet: Bei mehreren Verkehrsunfällen in Salzgitter am Freitag verletzte sich zum Glück niemand schwer.

Mehrere Verkehrsunfälle in Salzgitter am Freitag

Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Freitagmorgen in der Suthwiesenstraße gekommen.Wie die Polizei mitteilt, bog eine 35-jährige Frau aus Lengede in ihrem PKW von der Straße „Über den Bülten“ in die Suthwiesenstraße ein. Dabei übersah sie das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren". Auf der Suthwiesenstraße kollidierte die Frau dann mit einem ihr entgegenkommenden Mazda, der von einer 41-jährigen Salzgitteranerin geführt wurde. Beide PKW wurden im Frontbereich stark beschädigt. Zudem trug die Salzgitteranerin leichte Verletzungen davon. Der 9-jährige Sohn der Salzgitteranerin, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, blieb glücklicherweise unverletzt. Die entstandene Sachschadenshöhe wird auf 12 000 Euro geschätzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

Ein zweiter Verkehrsunfall ereignete sich ebenfalls am Freitagmorgen auf der Industriestraße in Watenstedt. Bei tiefstehender Sonne übersah laut Polizei ein 27-jähriger aus dem Landkreis Hildesheim, der in einem Kleinlaster unterwegs war, dass die 26-jährige Fahrerin im PKW vor ihm vor einer Ampel bremste. Es kam zu einem Auffahrunfall, bei welchem an beiden Fahrzeugen Schäden entstanden. Die Schadenshöhe wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Zudem trug die Salzgitteranerin eine leichte Verletzung davon. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Zwei Personen wurden außerdem am späten Freitagabend bei einem Unfall leicht verletzt. Ein 23-jähriger Salzgitteraner sei in einem BMW, in dem noch vier weitere Personen saßen, auf der Ludwig-Erhard-Straße gefahren, berichtet die Polizei. In Höhe der Einmündung Berliner Straße missachtete ein 32-jähriger Salzgitteraner beim Abbiegen die Vorfahrt des BMW-Fahrers. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Sachschadenshöhe wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Ein 22-jähriger Salzgitteraner sowie eine 19-jährige Salzgitteranerin, die beide in dem BMW gesessen hatten, trugen leichte Verletzungen davon. Der BMW war nicht länger fahrbereit und musste abgeschleppt werden.