Topf auf Herd vergessen: Rauchentwicklung in Wohnung

Die Feuerwehr Salzgitter ist am Sonntagvormittag in den Schäferkamp in Lebenstedt gerufen worden. Dort hatte ein Rauchmelder in einem Wohnhaus Alarm geschlagen, aus der auch Rauch aus dem Fenster quoll, berichtet die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte gingen in die betroffene Wohnung und fanden einen Topf mit angebranntem Essen auf dem Herd vor. Dieser wurde vom Herd genommen und die Wohnung gelüftet.

Personen befanden sich nicht in der Wohnung, die Nachbarn, die auch die Feuerwehr gerufen hatten, hatten sich aus dem Haus entfernt. Verletzt wurde neimand.