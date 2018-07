Happy End für Familie aus Salzgitter nach Erdbeben auf Lombok

Simone Meineke wird am Sonntagabend am Berliner Flughafen von ihrem Vater und ihrer Tochter in Empfang genommen.

Salzgitter Die 26-jährige Simone Meineke erlebte das Erdbeben auf der Indonesischen Insel. Sonntagabend schlossen Vater und Tochter sie wieder in die Arme.

Auf der indonesischen Urlauberinsel Lombok sind bei einem Erdbeben am Sonntag mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Simone Meineke aus Salzgitter erlebte das Beben hautnah. Sie hielt sich in einem Hotel in der Nähe des Flughafens aus, als die Erde bebte.

"Ich habe gedacht: Warum wackelt das Sofa? Auf einmal kommt Putz von der Decke und fällt auf meinen Kopf", sagt die 26-Jährige mit zittriger Stimme in einer Sprachnachricht an ihren Vater. "Ich dachte, jetzt ist es vorbei."

Sie läuft aus dem Hotel raus auf einen Platz. "Man musste aufpassen, dass einem die Dachziegel nicht auf den Kopf fallen", erzählt sie weiter. Noch in der Nacht nimmt sie den nächsten Flieger nach Deutschland.

Ihr Vater, Detlef Meineke, setzt sich gleich ins Auto und fährt nach Berlin zum Flughafen. Unsere Zeitung erreicht ihn telefonisch noch am Gate, als seine Tochter Simone gerade aus dem Sicherheitsbereich rauskommt und ihm und ihrer Tochter in die Arme fällt. Detlef Meineke berichtet aufgelöst: "Ich saß zuhause auf der Couch als ich den Anruf bekam. Meine Tochter sagte, ich soll schnell den Fernseher anmachen. Dann habe ich im Fernsehen gesehen, wie dort die Häuser einstürzten. Das war erstmal ein Schock für mich." Er fügt hinzu: "In ihrem Hotel ist die Decke runter gekommen. Viele sind tot, aber sie lebt."

Wie die Deutsche Presse Agentur (dpa) berichtet, wurden mindestens 162 Menschen bei dem Erdbeben verletzt. Bei den meisten Todesopfern handele es sich um Einheimische, die in den Trümmern ihrer Häuser starben.

Simone sei mit ihrem Freund auf Lombok gewesen. Dieser sei aber einen Tag früher abgereist als sie. Auch Simone Meinekes Tochter ist am Abend mit zum Flughafen gekommen und hält ein Bild hoch mit der Aufschrift "Herzlich wilkommen liebe Mama". "Wir sind jetzt einfach nur erleichtert", so Detlef Meineke. Nach einer kleinen Stärkung wollen sie dann zusammen zurück nach Hause nach Salzgitter fahren.