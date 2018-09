Wasserrohrsanierungen sollen bis Ende 2020 beendet sein

Mehrfach gab es in der jüngsten Vergangenheit Rohrbrüche in der Frischwasserversorgungsleitung im Versorgungsnetz in Gebhardshagen. In der Sitzung des Ortsrates West lag ein Antrag der CDU-Ortsratsfraktion vor, das Wassertransportnetz in der Ortschaft West zu erneuern, um neue Rohrbrüche zu...