Schüler besuchen Schulbiologiezentrum

Bereits seit drei Jahren fahren die 8. Klassen der Schule im Innerstetal einmal im Jahr ins Schulbiologiezentrum nach Hannover, um einen Workshop zum Thema Insekten und Bienen zu besuchen. So fuhren auch nun die Klassen 8.1 und 8.2 mit Frau Schmidt als Biologielehrerin und Carmen Dörnte als Klassenlehrerin nach Hannover.

Zuvor lernen Schülerinnen und Schüler im Unterricht viel über Insekten, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Anhand von Insektenkopfmodellen lernen die Schüler die verschiedenen Mundwerkzeuge von Biene, Fliege und Co kennen und erfahren mehr über ihre Nahrungsquellen.

Abschließend steht dann der Besuch des Schulbiologiezentrums in Hannover an, bei dem sich die Schüler in diesem Jahr Gedanken über den Nutzen von Insekten machten, die Notwendigkeit von Insekten als Bestäuber für unsere Lebensmittel diskutierten und den Unterschied zwischen Wildbienen und Honigbienen erarbeiteten. Dazu baute die Gruppe Wildbienenunterkünfte, die sie in ihrem eigenen Garten aufstellen konnten, um somit aktiv zum Schutz der Insekten beizutragen.

Das Highlight der Schüler war dann die genaue Betrachtung eines Bienenstocks, an dem sie die Königin suchten, die Arbeit der Bienen beobachteten und die Bienen streicheln durften. Dank des leckeren Honigfrühstücks ging es gut gestärkt und mit einem anderen Blick auf Insekten und vor allem ihrem Nutzen für uns Menschen zurück nach Baddeckenstedt.