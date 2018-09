Mann flieht vor der Polizei und versteckt sich im Gebüsch

In Lebenstedt sollte ein 18-Jähriger vors Amtsgericht gebracht werden - auf dem Weg dorthin nahm er Reißaus. Die Polizei fing ihn schnell wieder ein.

Lebenstedt In Lebenstedt sollte ein 18-Jähriger vors Amtsgericht gebracht werden - auf dem Weg dorthin nahm er Reißaus. Die Polizei fing ihn schnell wieder ein.

Einem 18-jährigen Mann in sollte ein Untersuchungshaftbefehl verkündet werden. Dazu wurde er vom Dienststellengebäude der Polizei zu Fuß zum angrenzenden Amtsgericht Salzgitter begleitet. Der junge Mann nutzte die Gelegenheit, entriss sich dem Griff der zwei begleitenden Polizeibeamten und lief davon.

Seine Freiheit währte jedoch nur ein paar Minuten. Wie die Polizei mitteilt, entdeckten hinzugerufene Beamte ihn in einem nahegelegenen Gebüsch. Dort wurde er herausgezogen, obwohl er sich mit Tritten und Schlägen gegen seine Festnahme wehrte. Nach der Vorführung im Amtsgericht und der Verkündung des Untersuchungshaftbefehls wurde er in die Justizvollzugsanstalt in Braunschweig verbracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.