Lebenstedt: Mann verletzt zwei Frauen durch Schläge und Tritte

Ein 27 Jahre alter Mann hat bei einem Streit im Stadtpark in Lebenstedt zwei Frauen durch Schläge und Tritte verletzt. Die Tat ereignete sich bereits am 6. September gegen 17.10 Uhr, wurde jedoch erst jetzt bekannt. Das teilt die Polizei am Freitag mit.

Streit eskaliert und endet mit Schlägen

Aus derzeit nicht geklärter Ursache kam es offensichtlich zwischen dem Mann und zwei Frauen im Alter von 29 und 34 Jahren zu einem Streit. Dabei habe der Täter die erste Frau ins Gesicht geschlagen und gegen das Bein getreten. Nachdem die Begleiterin dies unterbinden wollte, sei sie ebenfalls von dem Mann angegriffen worden. Hierbei sei sie zu Boden gerissen und gegen den Kopf getreten worden. Beide Frauen klagten über Schmerzen.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Bitte melden sie sich bei der Polizei in Lebenstedt. pop