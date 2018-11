Säulenheilige mit Seele

Nerven Sie auch so diese bettelnden Denkmaltypen in den Fußgängerzonen? Das Gegenteil davon ist eine graue Katze, die mich heimwegs öfter auf einer Säule überrascht, mit der sie quasi verschmilzt. Erst auf gleicher Höhe klappt sie gelbe Augen auf. Beste Tarnung. Geld will sie dafür nicht.