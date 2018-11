Unbekannte sprengen Briefkästen

Lebenstedt. Zu einem Fall von Sachbeschädigung ist es am Freitagabend gegen 21.35 Uhr an einem Mehrfamilienhaus am Kurt-Schumacher-Ring gekommen.

Zu einem Fall von Sachbeschädigung ist es am Freitagabend gegen 21.35 Uhr an einem Mehrfamilienhaus am Kurt-Schumacher-Ring gekommen. Laut Angaben der Polizei meldete ein 31-jähriger Hausbewohner der Polizei in Salzgitter einen lauten Knall. Wie die eingesetzte Streife feststellen musste, war augenscheinlich die Briefkastenanlage des Mehrfamilienhauses durch Böller oder Ähnliches beschädigt worden. Die Briefkästen mehrerer Wohnungsmieter wurden hierbei beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.