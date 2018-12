700 Besucher kommen zur Modellbörse nach Salzgitter-Bad

Die Modelleisenbahn- und Autobörse im Autohaus Strube in Salzgitter-Bad erlebte einen unerwartet hohen Zuschauerzuspruch: Die Veranstalter Markus Trümper, Kai Nolte und ihr Pressesprecher Michael Rau schätzten die Zahl der Besucher nach vier Stunden Öffnungszeit auf mehr als 700. Was macht eine solche Börse so interessant? „Die Sammelleidenschaft, das Sammeln geht unter die Haut, man ist mit Herzblut dabei“, sagte Nolte beim Rundgang....