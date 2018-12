300 Besucher beim Adventskonzert in Salzgitter-Bad

Helle Kinderstimmen und besinnliche wie schwungvolle Gospels gemischt mit weihnachtlichen Klängen sorgten am Sonntagnachmittag in der Christ-König-Kirche in Salzgitter-Bad bei rund 300 Besuchern für Adventsstimmung. Der Kinder- und Jugendchor der St. Marien-Kirchengemeinde sowie der Gospelchor...