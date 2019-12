Der 60-millionste Motor aus Salzgitter ist ein 1.5 TSI

Der 60-millionste Volkswagen-Motor aus Salzgitter lief am Dienstag vom Band.

Beddingen. Der 60-millionste Motor seit dem Produktionsstart vor 49 Jahren ist am Dienstag im Volkswagen-Werk Salzgitter gefertigt worden.

Der Jubiläumsmotor ist laut Pressemitteilung von VW ein 1.5 TSI-Motor.

„In dieser gleichsam sparsamen und durchzugsstarken Ottomotorengeneration ist eine Vielzahl von technischen Innovationen zusammengefasst. Dazu zählen das Miller Brennverfahren, die Zylinderabschaltung ACT und ein Turbolader mit variabler Turbinengeometrie“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Werkleiter Christian Bleiel würdigte am Dienstag die „enorme Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Werkes“ während eines kurzen Festaktes an einer der 86 Motorenlinien des Werkes: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Standortes haben über fünf Jahrzehnte bewiesen, dass sie große Stückzahlen und hohe Komplexität beherrschen. Stellvertretend für alle aktiven und ehemaligen Kolleginnen und Kolleginnen danke ich Ihnen für Ihr Engagement und für Ihre Bereitschaft, Veränderungen zu meistern. Unser Großserien-Know-how und unsere Innovationserfahrung fließen jetzt in die Fertigung unserer Produkte für die E-Mobilität. Auch hier geht es darum, diese Technologie kostengünstiger und damit marktfähig zu machen.“

Der Betriebsratsvorsitzende Dirk Windmüller sagte: „60 Millionen Motoren aus Salzgitter sind eine gigantische Leistung, für die es gilt, sich bei der gesamten Belegschaft zu bedanken, denn diese Leistung ist eine Mannschaftsleistung. Der Jubiläumsmotor, ein EA 211 Evo und der modernste Otto Motor, macht deutlich, dass wir in Salzgitter insgesamt die aktuellsten Verbrennertechnologien produzieren, aber gleichzeitig mit dem Rotor/Stator und der Pilotanlage für Batteriezellen in die Elektromobilität einsteigen. Dieser Wandel braucht Sicherheit. Deshalb müssen Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung zwei gleichrangige Ziele bleiben.“

Derzeit produzieren die Mitarbeiter der Volkswagen Konzern Komponente laut Volkswagen in Salzgitter täglich 7000 Motoren verschiedenster Art: Diesel- und Ottomotoren, Drei-, Vier- und Sechs-Zylinder, für Bugatti sogar den 16-Zylinder. „Dazu kommen zahlreiche Motorkomponenten. Das alles geschieht auf 86 Fertigungslinien. So produktiv wie heute war man noch nie in Salzgitter – 50 Jahre nach Errichtung des Werks.“