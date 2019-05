Aussteller-Rekord bei Gesundheitstagen in Salzgitter-Bad

Gesundheit, Ernährung, Bewegung: Zum neunten Mal stehen diese Themen im Blickpunkt der aktuell laufenden Gesundheitstage in der Ost- und Westsiedlung in Salzgitter-Bad. Beim Aktionstag am Mittwoch präsentierten 20 Firmen und Institutionen sich und ihre Angebote auf dem Martin-Luther-Platz – so viele wie noch nie, wie Quartiersmanager Markus Meyer vom Stadtbüro Ost- und Westsiedlung stolz erzählte. Ziel der Gesundheitstage sei es, auch...