Literaturfest: Nicoletta Giampietro liest in Salzgitter-Bad

Salzgitter-Bad. Am zweiten Abend des Literaturfests in der Kniestedter Kirche liest Nicoletta Giampietro aus ihrem Debütroman „Niemand weiß, dass du hier bist“.

Termin ist am Samstag, 7. September, ab 19.30 Uhr. Eine große, hoffnungsvolle Geschichte über Mut und Freundschaften, die größer sind als jede Ideologie, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter: atmosphärisch, warm und voller erzählerischer Kraft.

Freundschaft zweier Jungen

Zum Inhalt: Siena, 1942. Der zwölfjährige Lorenzo soll den Krieg bei seinem Großvater und seiner Tante überstehen. Noch ist es in der Toskana friedlich.

Auf den weiten Plätzen der verwinkelten Stadt freundet er sich mit Franco an, der seine glühende Verehrung für den Duce teilt. Die Begeisterung bekommt erste Risse, als er Daniele kennenlernt. Daniele ist Jude.

Gefährliche Entscheidung

Als die Deutschen die Stadt besetzen und beginnen, jüdische Familien zu deportieren, kann Lorenzo nicht zusehen. Doch seine Entscheidung bringt nicht nur seine Freundschaft mit Franco in Gefahr, sondern auch seine Familie und ihn selbst.

Die Autorin Nicoletta Giampietro, geboren 1960, wuchs in Mailand in einer italienisch-französischen Familie auf. Sie studierte Politikwissenschaften und Geschichte in Mailand und Tübingen und zog 1986 endgültig nach Deutschland, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Nach längeren Aufenthalten in Köln und Rotterdam lebt sie seit dem Jahr 1995 in Mainz. Sie spricht fünf Sprachen, ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Der Roman „Niemand weiß, dass du hier bist“ sei ihr erster Roman.

Tickets zum Preis von 10 Euro gibt es im Vorverkauf unter anderem im Bürgercenter Salzgitter-Bad und in Lebenstedt. Karten für diese Lesung gibt es außerdem auch in der Buchhandlung im Ärztehaus in Lebenstedt. Die Karten an der Abendkasse kosten für die Veranstaltung 12 Euro.