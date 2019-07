Lebenstedter Postbank zieht in den Fischzug

Die Postbank in der Joachim-Campe-Straße zieht um. Wie Hartmut Schlegel von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Postbank mitteilte, sei der Umzug in das Citytorcenter im ersten Quartal 2020 geplant. Die neue Adresse: Fischzug 2. Schlegel versicherte auf Anfrage, dass alle Services, die bislang angeboten wurden, „nach derzeitiger Planung“ auch in der neuen Filiale vorhanden sein würden. Bis auf die Postfächer, wie Schlegel...