Studie: Salzgitter kommt beim Wohnungsbau gut voran

Ob Braunschweig oder Göttingen: In Niedersachsens Städten werden einer Studie zufolge zu wenige Wohnungen gebaut. So sei der jährliche Bedarf an Neubauten in Braunschweig seit 2016 nur zu einem Drittel gedeckt, heißt es in einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln....