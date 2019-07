WEVG zieht Sanierungsarbeiten vor

Eine Häufung von Wasserrohrbrüchen in Gebhardshagen macht der WEVG Beine: Der Wasserversorger zieht einen Teil der umfangreichen Sanierungsarbeiten an der Gebhardshagener Trinkwassertransportleitung vor, wie Marketing- und Vertriebsleiter Matthias Giffhorn und der technische Geschäftsführer Torsten Zink nun berichteten.

Nach der Trinkwasserumstellung habe man ein Sanierungsprogramm erstellt, informierte Zink. Ein Teil der Arbeiten ist gerade beendet worden: Nachdem die Vorbereitungsarbeiten zum ersten Bauabschnitt (VPS-Strecke bis „Vor der Burg“) im Jahr 2018 begonnen worden sind, habe man mit der Ersatzversorgung und den Sanierungsarbeiten in diesem Frühjahr starten können. Die Bebauung sei hier am dichtesten, begründet Zink die Priorisierung dieser Stelle in einer Pressemitteilung. Die Leitung soll etwa Mitte August ans Netz gehen.

Die Sanierung von „Am Berg“ bis zum SV-Glückauf-Sportplatz war für 2020 geplant. Sie wird nun vorgezogen und soll Mitte September starten. In den vergangenen Monaten habe man an den Vorbereitungen gearbeitet, die Arbeiten ausgeschrieben und diesen zweiten Bauabschnitt geplant, so Zink. „Wir nehmen die Sorgen der Bürger ernst.“

Die Leitung von „Am Berg“ bis m Waldring ist schon saniert, teilte Giffhorn mit, und von „Vor der Burg“ bis „Am Berg“ sei bereits eine neue Leitung in der Sternbergstraße verlegt worden. „Diese wird bis Mitte September in das Netz eingebunden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Ende 2019 wird es eine komplett sanierte Ost-West-Tangente in Gebhardshagen geben, kündigte Giffhorn an. Investitionen nur für Gebhardshagen laut Zink: Rund 1,5 Millionen Euro.

Wie Zink erläuterte, wird die Sanierung im Relining-Verfahren gestaltet. Das heißt, dass in die bestehenden und zum Teil abgängigen Rohre neue verlegt werden. Dass der Innendurchmesser dadurch kleiner wird, ist laut Zink kein Problem, da die Rohre ursprünglich für eine größere Einwohnerzahl ausgelegt waren. Zink: „Wir haben das nachgerechnet – es reicht.“

Für das Jahr 2020 steht dann laut WEVG nur noch die Sanierung des letzten Teilstücks der Transportleitung, die parallel zur bereits neuen Leitung verläuft, auf dem Programm.