Tierarzthelferinnen aus Salzgitter-Bad kümmern sich um Wildtiere

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht wenigstens einmal das Praxistelefon klingelt und ein besorgter Bürger den Fund eines hilflosen Jungvogels meldet. So beschreibt Tierarzt Dr. Thomas Laube das das tägliche Geschehen in seiner Praxis in Salzgitter-Bad in einer Mitteilung. Wie in vielen Städten, gebe es auch in Salzgitter keine offizielle Stelle, an die sich Menschen in solchen Fällen wenden könnten. In Frage komme auch nicht das Tierheim. Einzig das Artenschutzzentrum in Leiferde, kurz vor Gifhorn, wäre ein Ansprechpartner. Doch die Finder versuchen ihr Glück bei den hiesigen Kleintierpraxen. Der Grund: Leiferde sei rund 50 Kilometer von Salzgitter entfernt und auch das NABU-Artenschutzzentrum müsse zur Hochsaison sehr schnell wegen Überfüllung die Annahme weiterer Jungvögel ablehnen.

Doch ein in Not geratener Jungvogel benötigt meist nicht nur einen tierärztlichen Check, sondern viel mehr umfangreiche Pflege. Alle 30 Minuten von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang muss dem Jungvogel eine Spezialnahrung verabreicht werden. Doch damit fange schon das Problem an. Häufig sei die Art eines kaum befiederten Jungvogels nur schwer zu bestimmen. Handelt es sich um einen Insektenfresser, einen Körnerfresser oder steht der kleine Kerl vielleicht nur auf Früchte? Der Tierarzt rät allen Findern dringend davon ab, einem Jungvogel, auch wenn er noch so sehr bettelt, irgendetwas, wie Brotkrümel oder Regenwürmer in den Schnabel zu stecken. Denn häufig sterben die Tiere, wenn sie falsch gefüttert werden.

Jasmine Schröter (li) und Natalia Sidorov versorgen drei Amselküken. Foto: Tierarzt

Jasmine Schröter und Natalia Sidorov sind Auszubildende zur Tiermedizinischen Fachangestellten (TFA) in der Praxis von Laube. Die Praxis hat sich seit vielen Jahren der kostenlosen Hilfe für Wildtiere verschrieben und so gehört es zur Ausbildung einer TFA, sich auch um die Aufzucht von Jungvögeln zu kümmern. Doch der Piepmatz hat nicht nur während der Praxisöffnungszeiten Hunger. Und so ist es dem großen Engagement von Sidorov und Schröter zu verdanken, dass sie bereit sind, nach Feierabend die Jungvögel mit nach Hause zu nehmen und diese in ihrer Freizeit weiter zu versorgen. Zwar sind Vögel in dieser Jahreszeit die häufigsten Pfleglinge, aber auch junge Siebenschläfer, junge Eichhörnchen, Igel und auch junge Hassen werden gebracht.

Doch Hasenjunge sollten immer an der Fundstelle belassen werden, denn die Mutter versorgt sie dort zuverlässig. Auch nicht jeder Jungvogel benötige menschliche Hilfe. Könnten Finder die Art nicht am Telefon benennen, sei es sinnvoll vor der ersten Berührung ein Foto per Handy zu schicken. Erst danach steht fest, ob man Hilfe leisten müsse.

Fünf heimatlose Kohlmeisen und ein Buchfink warten auf ihre Fütterung. Foto: Tierarzt

Vor zwei Tagen ging in der Praxis ein Notruf aus Lebenstedt ein. Ein Amselpaar hatte ein Nest auf einem Balkon gebaut und drei Junge bis kurz vor dem Flüggewerden emsig versorgt. Doch dann fand der Wohnungsbesitzer die Amselmutter tot neben ihrem Nest. Auch der Amselvater war seit vielen Stunden nicht mehr gesehen worden und die Küken wurden von Stunde zu Stunde schwächer. Sehr erleichtert war der Finder, nach längerer Suche, einen Ansprechpartner gefunden zu haben, der bereit waren, sich um die in Not geratenen Amselküken zu kümmern.

Und so hoffen die Praxismitarbeiterinnen, dass auch dieses traurige Vogelschicksal in wenigen Tagen ein glückliches Ende nehmen wird und sich ihr Engagement mit Leib und Seele gelohnt hat.