Lebenstedt: Drei Männer stehlen ausgestellte Smartphones

Drei junge Männer haben am Freitagmorgen laut Polizeiangaben im Telekom-Shop im City-Carree in der Albert-Schweitzer-Straße in Salzgitter-Lebenstedt drei ausgestellte Smartphones gestohlen.

Sie wurden von den Angestellten des Geschäftes dabei beobachtet, wie sie zeitgleich jeweils eines der ausgestellten Smartphones aus der Diebstahlssicherung rissen, danach mit dem Diebesgut aus dem Geschäft liefen und sich in unbekannte Richtung entfernten. Der Verkaufspreis der entwendeten Smartphones lag bei rund 3000 Euro. red