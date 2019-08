Förster beklagen: Salzgitters Wälder leiden

Die seit 2018 anhaltende Trockenheit macht Salzgitters Wäldern extrem zu schaffen. Buchen, insbesondere in exponierten Hanglagen, vertrocknen. Der Borkenkäfer lässt die Bestände von Lärchen und Fichten in den hiesigen Wäldern weiter schrumpfen. „Die Situation in unseren Wäldern ist grauenhaft. Schuld ist ganz klar die extreme Trockenheit“, sagt Detlef Tolzmann, Leiter des Forstamtes Liebenburg. Er und Frank Täge, Leiter der...