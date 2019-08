A39 bei Salzgitter: Mann aus Pkw geschleudert – schwer verletzt

Salzgitter. Am Donnerstagmorgen ist es zwischen Dreieck Salzgitter und Salzgitter-Lichtenberg zu einem Unfall gekommen. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Bei einem Unfall auf der A39 zwischen Dreieck Salzgitter und Salzgitter-Lichtenberg sind am Donnerstagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Wie Polizeisprecher Stefan Weinmeister auf Nachfrage mitteilt, sind an dem Unfall ein Lkw und ein Pkw beteiligt.

Fahrer bei Unfall aus dem Auto geschleudert

Laut einem Sprecher der Autobahnpolizei krachten die Fahrzeuge wohl zusammen, weil der Lkw-Fahrer den Pkw beim Spurwechsel übersehen hat. Als sich das Auto anschließend überschlug, wurde der Fahrer (Jahrgang 1987) auf die Fahrbahn geschleudert und blieb schwer verletzt liegen. Der Pkw landete auf dem Dach. Der Lkw krachte in einen Straßengraben – die Vorderachse ist zerstört.

A39-Unfall: Rettungshubschrauber im Einsatz

Der Rettungshubschrauber Christoph 30 bringt den Pkw-Fahrer ins MHH nach Hannover. Auch der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik in Salzgitter. Die Fahrbahn ist in Fahrtrichtung Braunschweig gesperrt. „Die Bergung eines 40-Tonners zieht sich erfahrungsgemäß hin. Deshalb wird die Sperrung voraussichtlich noch einige Stunden andauern“, sagte der Sprecher der Autobahnpolizei.

Feuerwehr: „Vorbildliche“ Rettungsgasse

Die Feuerwehr hob die Mithilfe der Unbeteiligten hervor. Laut einem Sprecher war die Rettungsgasse „vorbildlich“, so dass die Einsatzkräfte den Unfallort schnell erreichen konnten. feu

Dieser Artikel wurde aktualisiert.