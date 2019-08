Üfingen. Die Scheune liegt in der Nähe der L615. Die Täter entwendeten ein Reinigungsgerät und einen Kompressor.

Diebe brechen in eine Scheune in Üfingen ein

Unbekannte sind in eine Scheune in der Nähe der L 615 eingebrochen. Die Tat soll sich laut Polizeiangaben zwischen Montag, 5. August, 11 Uhr, und Mittwoch,

7. August, 13.20 Uhr, ereignet haben. Die Täter hebelten dabei ein Scheunentor auf. Sie haben, so die Polizei, ein elektronisches Reinigungsgerät und einen Kompressor aus der Scheune gestohlen. Der Schaden: etwa 1000 Euro.