4,3 Millionen Euro fließen in Salzgitters Abwassersystem

Die Abwasserentsorgung Salzgitter (ASG) arbeitet an der Erneuerung des nächsten Teilstücks des städtischen Abwassersystems. Auf einer Länge von mehr als zwei Kilometern werden ab der kommenden Woche zwischen Lobmachtersten und Flachstöckheim Schmutzwasserkanäle teils in offener Bauweise, teils unterirdisch verlegt. Für die mehr als 4,3 Millionen Euro teuren Arbeiten an diesem Teilabschnitt sind zum Teil längere Straßensperrungen...