Salzgitter. Der Autofahrer wurde in der Burgbergstraße kontrolliert. Ein Drogenvortest reagierte auf Marihuana.

18-Jähriger in Salzgitter fährt unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle eines 18-jährigen Autofahrers in der Burgbergstraße in der Nacht zu Freitag, 16. August, 00.05 Uhr, stellten die Polizeibeamten fest, dass der junge Mann offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest habe auf Marihuana reagiert, so meldet die Polizei. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizisten untersagten dem 18-Jährigen auch die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug.