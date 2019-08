Dieses Rad haben Beamte der Polizei Salzgitter in der Wehrstraße sichergestellt.

Polizei Salzgitter hat Fahrrad in der Wehrstraße gefunden

Beamte der Polizei haben am Dienstag, 13. August, ein Fahrrad in der Wehrstraße sichergestellt. Bei dem aufgefundenen Fahrrad handelt es sich um ein graues Sportrad der Marke Zündapp, so die Polizei weiter. Auf dem Gepäckträger befindet sich eine Aufbewahrungsbox.

Wer Hinweise zu dem Fahrrad geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.