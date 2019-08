Kündigte der Schütze von Salzgitter seinen „Ehrenmord“ an?

Dutzende Polizisten, intensive Einlasskontrollen, Zeugen, die unter Schutz stehen und ein Angeklagter in Handschellen: Der Mordprozess im Braunschweiger Landgericht gegen einen 33 Jahre alten Syrer begann am Montag unter verschärften Sicherheitsbedingungen. Der kleine, kräftige Mann in grauem...