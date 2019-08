„Ehrenmord“: Angeklagter wirkte, als erwarte er seine Festnahme

Der regungslose Körper eines 25-Jährigen lag in diesem Laubengang am Rande eines Parkplatzes. Er hatte offenbar gerade sein Auto abgestellt, als ihn vier Schüsse in Brust und Oberkörper trafen. Möglicherweise versuchte er noch über den niedrigen Zaun zu entkommen, als ihn die fünfte Kugel traf.