Salzgitter: Auto kommt von Straße ab und landet in Waldstück

Ein Auto ist am Freitagnachmittag auf der Industriestraße in Richtung Watenstedt von der Straße abgekommen und in einem Waldstück gelandet. Der Wagen landete 15 Meter neben der Fahrbahn.

Der Auto sei aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen, meldet die Polizei. Ein Abschleppwagen zog das Gefährt raus. Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz und entfernte die Baumreste. Die fünf Auto-Insassen blieben unverletzt.