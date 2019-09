Wir helfen Kindern-Team aus Salzgitter streicht für guten Zweck

„Brücken bauen“ – zum 13. Mal in Folge war dies das Motto der kooperierenden Bürgerstiftungen unter anderem aus Braunschweig und Salzgitter. Statt am Schreibtisch zu sitzen, in der Werkstatt oder bei Kunden zu arbeiten, waren Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen oder Vereine direkt vor Ort bei von ihnen selbst ausgewählten Projekten am Werk. Die Gruppe von „Wir helfen Kindern“ (WhK) aus Salzgitter-Bad war erstmalig bei „Brücken...