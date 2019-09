Ein Sonntag voller Denkmale in Salzgitter

Am Sonntag, 8. September, findet erneut der Tag des offenen Denkmals statt, diesmal lautet das Thema: „Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“. Salzgitter ist mit einigen Events vertreten – und einem bunten Programm. In Bleckenstedt öffnet das Dorfcafe Alt-Bleckenstedt, das 1792 im...