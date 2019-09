Thiede: Hartmut Alder erhält das Verdienstkreuz

Der erste Dank von Hartmut Alder galt seiner Frau Angelika, noch bevor er selbst im Mittelpunkt stehen sollte. Sie sei „ein richtiger Schatz“ gewesen, sagte er anlässlich der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande des Niedersächsischen Verdienstordens am Donnerstag. Und an die Gäste: „Das...