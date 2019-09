Asbest-Alarm: Schule in Hallendorf bis Mittwoch geschlossen

Schadstoff-Alarm an der Grundschule in der Westernstraße: Weil Bauarbeiter, die derzeit im Kellergeschoss den Fußboden erneuern, in dichten Staubwolken gesundheitsschädlichen Asbest freisetzten, schloss die Stadt Mittwoch morgen das Gebäude. 133 Schüler blieben daheim und müssen ab morgen...