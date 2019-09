SPD prangert fehlenden Sonnenschutz in Kita in Hallendorf an

Anträge und Anfragen der Fraktionen haben den Ortsrat Ost am Donnerstag beschäftigt. Längere Debatten blieben aus. So beantragte die CDU, restliche Ortsratsmittel in Höhe von 1115 der Drütter Arbeitsgemeinschaft Flachsrotten (250 Euro) und der neuen Kita „Hand in Hand“ in Hallendorf (865 Euro)...