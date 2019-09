Küchenbrand in Salzgitter – Feuerwehr evakuiert sechs Menschen

Lebenstedt. Am Samstagabend gerät in Lebenstedt eine Küche in Brand. Weil ein Pkw die Einfahrt zuparkte, hatte die Feuerwehr Mühe, zum Brandherd zu kommen.

Schon vom Hinterhof waren die Flammen in einem Wohnhauses im Fischzug in Salzgitter-Lebenstedt zu sehen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Im dritten Obergeschoss war am Samstagabend eine Küche in Brand geraten. Sechs Menschen retteten die Wehrleute demnach aus dem Gebäude – fünf aus der vom Brand betroffenen Wohnung, einen aus der nebenan.

Auto parkt Feuerwehr-Einfahrt zu

Ins Krankenhaus musste aber niemand. „Alle sechs wurden vor Ort vom Rettungsdienst und von einem Notarzt untersucht. Keiner kam in ein Krankenhaus“, sagte der Sprecher. Wie das Feuer entstanden ist, ist noch nicht geklärt. Klar ist dagegen der Grund, weshalb der Feuerwehr die Löscharbeit erheblich erschwert wurde: Ein Pkw parkte die Feuerwehr-Einfahrt zum Gebäude zu. Die Wehrleute liefen daher erst zu Fuß über den Hinterhof, nahmen die Treppe, um zum Brandherd zu gelangen. Sie hatten die Flammen aber schnell im Griff.

Wohnung ist gesperrt

Weil der Qualm sich ausgebreitet hat, können die Bewohner vorerst nicht zurück: Die Wohnung ist laut Feuerwehr gesperrt. feu