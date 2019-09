Bayerische Investoren kaufen 702 Wohnungen in Salzgitter-Bad

In der Mozartstraße, die an der Emsstraße entlang führt, finden sich viele Wohnungen, die die REA Wohnen GmbH übernommen hat. Die neuen Eigentümer wollen hier sanieren und entrümpeln. Containerweise sind bereits Möbel und anderes abtransportiert worden, was sich auf Dachböden und in Kellern angesammelt hatte.