Unfallflucht in Lebenstedt – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Wie die Polizei meldet, stellte eine 50-jährige Salzgitteranerin am Freitagmittag ihren schwarzen Mercedes unbeschädigt in einer Parkbucht am Fahrbahnrand ab. Als die Frau ihren PKW am Samstagmittag wieder nutzen wollte, stellte sie frische Beschädigungen am hinteren Stoßfänger und am hinteren linken Kotflügel fest. Der Verursacher des Schadens hatte sich, so meldet es die Polizei, unerlaubt entfernt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, oder Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich mit der Dienststelle in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

