Landeanflug: Condor kämpft über Hannover mit technischem Problem

Seit über 30 Jahren fliegt Jutta Schröder aus Salzgitter-Beinum regelmäßig nach Gran Canaria. Ihre Familie besitzt auf der spanischen Insel einen Bungalow. Deshalb gehört das Fliegen bei ihr eigentlich zur Routine - doch Mittwochnacht endete die Reise für die 67-Jährige mit einem Flugmanöver, das ihr Angst machte.

„Es kam eine Durchsage auf Englisch“, erzählte sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Über die Lautsprecher informierte die Crew, dass es einen technischen Defekt gegeben habe. Die Passagiere seien aufgefordert worden, ruhig bleiben. Diese Aussage sei laut Schröder unkonkret gewesen – genau das kritisiert sie: „Es gab keine Info. Das fand ich furchtbar.“ Ihrer Auffassung nach teilte sie das Gefühl der Unbehaglichkeit mit anderen Mitreisenden. „Es war eine Totenstille im Flugzeug“, beschrieb sie die Atmosphäre. Auf Deutsch erfolgte dann eine Ansage, dass eine Landung aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse nicht möglich sei, so Schröder.

Laut Radararchiv flightradar24.com kreiste das Flugzeug 19 Minuten über Celle, bevor der Pilot das Flugzeug kurz darauf in Hannover landete.

Fehlermeldung für die Landeklappen sorgt für Rundflug

Einer Condor-Sprecherin zufolge, kam es auf dem Flug DE1443 von Gran Canaria nach Hannover am 2. Oktober 2019 vor der Landung zu einer Fehlermeldung für die Landeklappen. Da Sicherheit im Flugbetrieb zu jedem Zeitpunkt höchste Priorität habe, entschied sich die Cockpit-Crew ins sogenannte „Holding“ zu gehen, also eine Schleife über dem Flughafen zu fliegen, um der Meldung nachzugehen.

Laut Condor verlief alles nach einem Standardprozedere

Der Fehler konnte währenddessen behoben werden, so die Sprecherin. Gemäß der geltenden Verfahren sei darüber auch der Flughafen Hannover informiert worden, der wiederum ebenso verfahrenskonform und rein vorsorglich die Flughafenfeuerwehr ausrücken lies. „Dies ist an Flughäfen ein Standardprozedere. Das Flugzeug landete am 3. Oktober um 0.48 Uhr sicher und ohne besondere Vorkommnisse am Flughafen Hannover. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die 165 Gäste und sechs Crewmitglieder.“

Schock nach einer turbulenten Landung

Auch wenn die Flughafenfeuerwehr nur vorsorglich ausrückte, nährte das ganze Blaulicht Jutta Schröders Furcht. „Am Ende haben wir jedoch die Maschine wie immer verlassen. Wir sind in Busse gestiegen und zum Terminal gebracht worden“, sagte sie. Im November gehe es für die Rentnerin wieder auf die Kanaren. „Doch erstmal muss ich das verdauen“, so Schröder in Hinblick auf die turbulente Landung.