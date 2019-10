Lebenstedt. Bei einem Routineeinsatz zückte ein 26-Jährige seine Waffe. Der Angreifer wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Mann bedroht Polizisten in Salzgitter mit Messer

Ein gefährlichen Einsatz hatten Polizisten am Freitag. Gegen 22.40 Uhr wurde sie nach Salzgitter-Fredenberg in die Einsteinstraße gerufen. Hier sollte ein Mann auf dem Balkon einer Wohnung stehen und lauthals herumschreien. Auf Klingeln öffnete der 26-Jährige – und bedrohte die Polizisten unmittelbar mit einem Messer, heißt es in einer Mitteilung der Inspektion.

Die Einsatzkräfte konnten ihn jedoch unter Kontrolle gebracht und im Anschluss in das Polizeigewahrsam bringen.

Der 26-Jährige wurde am Samstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser verfügte aufgrund einer mutmaßlichen psychischen Erkrankung eine vorläufige Unterbringung in einer Klinik.

Die eingesetzten Polizeibeamten blieben glücklicherweise unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen dauern der Polizei zufolge an.