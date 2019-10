Neuer Kalender mit alten Ansichten Salzgitters

In der Kalender-Manufaktur ist erneut ein Kalender mit alten Motiven aus Salzgitter erschienen.

Das alte Bankhaus auf dem Klesmerplatz (damals: Bankplatz) ziert den Titel des neuen Kalenders mit alten Ansichten aus Salzgitter, den die Kalender-Manufaktur Verden für 2020 aufgelegt hat. Wieder mit dabei war Thomas Schlüter aus Salzgitter-Bad, der die Motive lieferte: Er sammelt Ansichtskarten von Salzgitter. Mehr als 1200 besitzt er, und 20 Motive hat er an den Verlag gesandt. Bei der Auswahl, die der Verlag getroffen hat, hatte er allerdings ein Wörtchen mitzureden.

Der Verlag hat sich Motive ausgesucht, die von der Qualität gut waren. Wenn die Ansichten nicht so gut erhalten seien, sei das nicht so schön für einen Kalender, sagte eine Manufaktur-Mitarbeiterin auf Anfrage. Für Schlüter hingegen wurden zu wenige Motive aus den großen Stadtteilen ausgewählt. Daraufhin sei die Auswahl noch einmal verändert worden. Schlüter glaubt, dass so einfach mehr Menschen angesprochen würden. „Viele aus den größeren Stadtteilen könnten sonst enttäuscht sein“, meint er.

Er hat bei seiner Sammlung den Schwerpunkt auf Lithografien gelegt, oft handelt es sich dabei um kolorierte Motive. „Sie sind etwa 100 Jahre alt“, beschreibt er seine bunte Sammlung. Dass das Bankhaus E. Sievers in Salzgitter-Bad gleich zum Titelbild wurde, hat ihn gefreut. Es zeigt ein repräsentative Haus mit Türmchen, das es heute nicht mehr gibt. Schon im vergangenen Jahr hat er erstmals mit der Manufaktur einen Kalender gestaltet. Die Resonanz war okay, sagt die Mitarbeiterin. Auch für 2021 möchte sie einen Salzgitter-Kalender auflegen. „Es ist allerdings schwierig, schöne alte Fotos zu finden“, gibt sie zu bedenken.

Der Kalender kann jederzeit nachgedruckt werden, verspricht die Mitarbeiterin, da er bei ihnen im Haus hergestellt werde. „Es ist kein Massenprodukt“, betont sie, „der Kalender wird sogar von Hand geringt.“

Zu den weiteren Motiven zählen Üfinger Ansichten (Zuckerfabrik, Gastwirtschaft, Dorf-Eingang), Ringelheim (Schloss, Schule, Bahnhof), Salzgitter-Bad (Badehaus mit Kurpark im Solbad, Warnestraße, Kurhaus, die Mariae-Jacobi-Kirche und heutige Altstadtschule, Hotel Ratskeller) und Lebenstedt (Kaufhaus Hertie, In den Blumentriften).

Der Kalender ist erhältlich in der Buchhandlung im Ärztehaus, Chemnitzer Straße 78. Er kostet 19 Euro.