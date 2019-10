Gastwirtin steht seit 50 Jahren hinter der Theke

An der Rheinstraße in Salzgitter-Bad steht mit einem etwas größeren Vorhof ein einstöckiges, langgezogenes Gebäude: Das ist die „Rheinklause“ von Erika Rinkenbach. Sie schmiegt sich gut sichtbar vor die denkmalgeschützten Wohnblocks der Westsiedlung. Drinnen bedient die beliebte, aber wenn es sein muss auch resolute „Erika“, die am vergangenen Dienstag ein wohl seltenes Jubiläum feierte: Sie ist seit 50 Jahren Gastwirtin und das mit Leib und Seele. Ihre Stammgäste sind ihr treu und kommen immer wieder. „Wir gehen zur Erika“, sagen sie, wenn sie in der Rheinklause einkehren.Als alles 1969 in der heute nicht mehr existierenden Gaststätte „Ampel“ an der Braunschweiger Straße anfing, wollte sie gar nicht. Doch es sei der Wunsch ihres Mannes gewesen. Also machte sie mit. Damals kamen die Gäste noch mit der Lohntüte. „Und wenn die Frauen nicht aufpassten, war diese bald leer“, erinnert sie sich und schmunzelt.„1991 nach dem Tode meines Mannes bin ich dabei geblieben und jetzt macht es mir richtig Spaß“, gesteht sie beim SZ-Gespräch. Der Termin war eine Überraschung. Ihre Freundin Ilona Stotz und Schwiegertochter Annette Kettner hatten die SZ von dem seltenen Jubiläum benachrichtigt. Beim Erzählen kommt sie dann aber ins Schwärmen und plaudert von ihren vielen Stammgästen, die sogar bis von Sehlde in der Rheinklause kommen, von Vereinen, Organisationen und Gesellschaften, die bei ihr tagen,Doch das macht sie nicht alleine. Sie hat Hilfe. Am Abend ist der Sohn Maik in der Küche und Schwiegertochter Annette Kettner unterstützt im Gastraum. „So ab 22 Uhr bin ich allein hinter der Theke“, erzählt sie. Das macht ihr aber nichts aus, denn sie weiß mit ihren Gästen umzugehen. „Eine Gastwirtin braucht Verständnis für die Gäste und viel Liebe zu ihrem Beruf“, meint sie und bekommt Unterstützung von ihrer Freundin Ilona Stotz: „Unsere Erika ist zwar klein, aber resolut“, sagt sie. „ Ja“, ergänzt die Wirtin, „man muss Fingerspitzengefühl für seine Gäste haben.“Ans Schlussmachen denkt Erika Rinkenbach noch lange nicht. „Wenn ich jetzt aufhörte, würde mir was fehlen“, gibt sie zu. Stolz ist sie darauf, dass ihre Gäste immer wieder kommen. Zur Tante Erika kommen sogar die Kinder mit. Vor allem, wenn sie zum Kinderkarneval einlädt.“ „Da ist hier richtig was los“, schwärmt sie. So wie früher, als ihr Mann bei guter Stimmung seine Gitarre herausholte und aufspielte. Sohn Maik hat wie er Musik im Blut und sorgt mit seiner Gitarre jetzt ebenfalls ab und zu für Stimmung. Er hat früher in der Band „Fairthyle“ gespielt. Stimmung gibt es ebenso bei „Erika“, wenn sie zum traditionellen Frühstück für Stammgäste und Freunde am Heiligen Abend einlädt. „Da kommen sogar Gäste von außerhalb“, freut sie sich. Aber es gab in der langen Laufbahn als Wirtin nicht immer nur Sonnenschein und viel Arbeit, erzählt sie. Am Anfang hatten sie noch ein Taxiunternehmen sowie zusätzlich zur „Ampel“ zwei Jahre lang die Hasenspringgaststätte gepachtet. Die wollten sie − wie später die Rheinklause − kaufen, doch das scheiterte. Im Gebäude der Rheinklause waren früher drei Geschäfte, die jetzt zu Gasträumen umgebaut sind.

